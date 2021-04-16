Детская площадка и сквер появились на месте самостроя в Коптеве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Коптево на месте демонтированного самостроя оборудовали детскую площадку и сквер. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в первом квартале этого года было ликвидировано 476 незаконно возведенных объектов.

"К примеру, в жилом квартале в Коптеве на месте демонтированного самостроя организована современная зона для отдыха и прогулок с детьми. Здесь появились новые игровые и спортивные площадки, место для детских мастер-классов. Для проведения музыкальных и танцевальных представлений возведена сцена", – приводятся в материале слова Ефимова.

Также, по его словам, там установили павильон, в котором можно купить свежие фермерские продукты.

Ефимов пояснил, что новая зона отдыха появилась по адресу Коптевский бульвар, владение 18а, строение 1.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, раньше там была возведена незаконная постройка с нарушением условий договора аренды. Нарушителю было предписано освободить земельный участок и ликвидировать незаконную постройку.

Ранее бесплатную парковку оборудовали на месте самостроя в Сокольниках. Нежилое двухэтажное здание, к которому была незаконно возведена одноэтажная пристройка, обнаружили по адресу улица Лобачика, владение 14, строение 1б. Предприниматель за счет пристройки самовольно изменил его конфигурацию и расширил используемую площадь.