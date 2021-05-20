Незаконные складские постройки ликвидировали в районе Хорошево-Мневники

Фото: Москва 24/Сергей Киселев

В районе Хорошево-Мневники специалисты демонтировали незаконные складские постройки. Об этом рассказали в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости Москвы.

"Госинспекция по недвижимости пресекла нарушение земельного и градостроительного законодательства на северо-западе столицы. По требованию ведомства демонтировано свыше 1,8 тысячи квадратных метров самостроя на улице Народного Ополчения", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что арендатор нарушил условия договора аренды и незаконно возвел самострой. Уточняется, что арендатор должен был освободить городскую территорию, чего он не сделал.

"Кроме того, на территории были обнаружены незаконные постройки – строения, где осуществлялось складирование. Приняты меры по пресечению незаконного использования земельного участка", – отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

В настоящее время данный участок освобожден.

Ранее в западном административном округе обнаружили незаконно возведенные объекты общей площадью 469 квадратных метров. Данные постройки были демонтирован.

