Незаконные складские постройки ликвидировали в районе Хорошево-Мневники

Фото: Москва 24/Сергей Киселев
В районе Хорошево-Мневники специалисты демонтировали незаконные складские постройки. Об этом рассказали в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости Москвы.
"Госинспекция по недвижимости пресекла нарушение земельного и градостроительного законодательства на северо-западе столицы. По требованию ведомства демонтировано свыше 1,8 тысячи квадратных метров самостроя на улице Народного Ополчения", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что арендатор нарушил условия договора аренды и незаконно возвел самострой. Уточняется, что арендатор должен был освободить городскую территорию, чего он не сделал.
"Кроме того, на территории были обнаружены незаконные постройки – строения, где осуществлялось складирование. Приняты меры по пресечению незаконного использования земельного участка", – отметил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.
В настоящее время данный участок освобожден.
Ранее в западном административном округе обнаружили незаконно возведенные объекты общей площадью 469 квадратных метров. Данные постройки были демонтирован.
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