Телеграм-бот для проверки недвижимости запустили в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве появился телеграм-бот "Самострой.net", с помощью которого пользователи могут получать необходимую информацию о законности использования интересующего земельного участка или объекта капитального строительства без личных визитов и письменных обращений в Госинспекцию. Об этом рассказал заммэра столицы вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"С начала года ведомство выявило почти 960 объектов самостроя. Этот сервис будет полезен как гражданам, так и бизнесу, чтобы не купить или не арендовать незаконный объект", – пояснил заммэра.

Для экономии времени граждан и сотрудников ведомства нужно автоматизировать обработку типовых запросов в области недвижимости, считает Ефимов. Он также добавил, что обращения, которые требуют всестороннего изучения, будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Для проверки объекта столичного фонда недвижимости через телеграм-бот, нужно отправить в чат кадастровый номер. Эти сведения можно получить в публичной кадастровой карте на сайте, введя интересующий адрес.

Начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский отметил, что сервис может помочь горожанам в разных жизненных ситуациях, например предостеречь о факте самовольного строительства при покупке или аренде.

"База столичной Госинспекции по недвижимости включает около 7300 записей о статусе объектов капитального строительства и земельных участков. По мере нашей работы она будет постоянно расширяться", – пояснил он.

Ранее в Москве более 100 нестационарных торговых объектов и площадок выставил на торги. Как рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, победители аукционов смогут открыть торговые точки, пункты проката и культурно-досуговые центры.