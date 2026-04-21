Собянин рассказал об архитектурной концепции кластера "Ломоносов-2"

В Москве определен победитель конкурса на разработку архитектурной концепции кластера "Ломоносов-2". Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Речь идет о будущей площадке инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". В основу идеи легли труды ученого Михаила Ломоносова.

Фасад здания сделают из сегментов с разным уровнем прозрачности, что позволит визуально размыть границы этажей. Внутри будут опытно-производственные помещения, лаборатории и залы-трансформеры для мероприятий. Рядом появятся прогулочные маршруты и зоны отдыха.

