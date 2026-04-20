20 апреля, 17:30

Общество

Депутат Разворотнева инициировала запуск цикла профориентационных экскурсий для школьников

Цикл профориентационных экскурсий для учащихся старших классов по организациям и предприятиям Москвы стартовал 20 апреля по инициативе депутата Государственной думы Российской Федерации, члена фракции "Единая Россия" Светланы Разворотневой. Проект познакомит участников с востребованными специальностями в сфере благоустройства и развития городского хозяйства.

"Для устойчивого развития городского хозяйства и ЖКХ сегодня требуются квалифицированные аналитики данных и ИТ-специалисты. Именно они помогают прогнозировать износ сетей, снижать потери ресурсов и повышать качество жизни москвичей. Аналитический центр – это уникальная площадка, где молодые люди могут увидеть прикладную полезность таких профессий и в будущем стать частью профессиональной команды, управляющей умным городом", – сказала Светлана Разворотнева.

На первой экскурсии ученики школы им. дважды Героя Советского Союза И.С. Полбина посетили Центр управления Комплекса городского хозяйства Москвы в районе Печатники. Этот уникальный центр – единая автоматизированная цифровая диспетчерская, специалисты которой обеспечивают мониторинг и оперативное управление более чем 30 системами города, включая водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, водоотведение. Сотрудники учреждения рассказали, как цифровые технологии и методы обработки больших данных помогают повышать надежность коммунальных систем и оперативно реагировать на запросы жителей.

По словам Разворотневой, это лишь один из немногих примеров применения современных технологий в управлении городским хозяйством столицы. Коммунальщики используют мобильных роботов для контроля качества водоснабжения, за системами освещения следит комплекс нейросетевого наблюдения, при проведении капитального ремонта проекты создаются с применением информационного моделирования.
Столица помогает в профориентации

Как сообщалось ранее, один из приоритетов московского образования – подготовка школьников к заблаговременному выбору профессии. С 2023 года в столице для учеников девятых классов реализуется уникальная программа комплексной профориентации на базе инновационного центра "Профессии будущего". За это время в ней приняли участие свыше 180 тысяч девятиклассников, в том числе более 70 тысяч – в 2025 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

