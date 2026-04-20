Комплекс городского хозяйства предупредил москвичей об усилении ветра 20 апреля. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. При сильном ветре дома необходимо закрыть окна и форточки, отключить электричество и газ, перекрыть водопровод.

Вещи с подоконников и балконов следует убрать, лифтом пользоваться не рекомендуется. При нахождении на улице нужно укрыться в прочном здании. Не следует укрываться под деревьями и парковать рядом с ними автомобили. Также нужно держаться подальше от рекламных конструкций и остановок общественного транспорта.

