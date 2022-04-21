Собянин рассказал о горячих линиях поддержки для представителей бизнеса и москвичей

Горячие линии поддержки москвичей и предпринимателей работают в столице. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".

Бизнесменам расскажут об изменениях в законодательстве и мерах поддержки. Звонить можно с 09:00 до 18:00. А специалисты горячей линии для промышленных предприятий работают круглосуточно. Они помогают найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования.

Еще есть одна горячая линия для тех, кто остался без работы и нуждается в психологической поддержке. Там же расскажут о дополнительном образовании и возможностях переобучения. Звонки принимают с 09:00 до 21:00.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

