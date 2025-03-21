Собянин расширил доступ к грантам для одаренных учащихся школ искусств

На гранты для одаренных учащихся школ искусств и творческих колледжей будут претендовать больше детей. Этой новостью в своем телеграм-канале поделился Сергей Собянин.

По его словам, теперь в состязании смогут участвовать не только представители городских образовательных организаций, но и дети из федеральных и частных учебных заведений Москвы с лицензией на творческое образование.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.