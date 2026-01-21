Сергей Собянин открыл новый участок Коммунарского шоссе

Сергей Собянин открыл движение по участку Коммунарского шоссе с путепроводом через улицу Александры Монаховой.

Эта трасса с двумя полосами движения в каждом направлении стала дублером Калужского шоссе. У нее есть выходы на МКАД и дорогу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. В дальнейшем планируется ее продлить, соединив с трассой Воскресенское – Щербинка.

По словам мэра, благодаря новой дороге жизнь в Коммунарке станет заметно комфортнее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.