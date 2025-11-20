Сергей Собянин открыл новый спортивный комплекс на юге Москвы

Сергей Собянин открыл новый спортивный комплекс "Акварис" с двумя бассейнами в Зябликове. Объект, рассчитанный на ежедневное посещение более 650 человек, включает большой 8-дорожковый бассейн площадью 400 квадратных метров, детский бассейн и просторные залы для групповых занятий.

В настоящее время в "Акварисе" доступны занятия плаванием, акваэробикой и художественной гимнастикой, а в перспективе откроются секции по дзюдо, йоге и современной хореографии. Спорткомплекс также будет участвовать в программе "Московское долголетие".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.