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20 октября, 13:30

Общество

Собянин: в проекте "Уроки с чемпионом" приняли участие более 9 тыс школьников

Собянин: в проекте "Уроки с чемпионом" приняли участие более 9 тыс школьников

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Более девяти тысяч московских школьников приняли участие в проекте "Урок с чемпионом". Встретиться с известными спортсменами дети смогут и в новом сезоне. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

На этих уроках победители мировых, европейских и российских турниров рассказывают ученикам о своих достижениях и о том, как спорт стал частью их жизни, а также делятся мотивацией. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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