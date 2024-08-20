Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

20 августа, 11:45

Новости

Собянин: город выделил почти 30 гектаров земли под строительство соцобъектов

Собянин: город выделил почти 30 гектаров земли под строительство соцобъектов

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Почти 30 гектаров земли Москва выделила инвесторам с начала 2024 года для строительства социальных объектов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

С помощью города построят 22 здания. Среди них – образовательные учреждения почти на 8,5 тысячи мест, медицинские и культурные объекты. Некоторые уже находятся на стадии строительства, другие пока проектируют.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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