20 августа, 11:45Новости
Собянин: город выделил почти 30 гектаров земли под строительство соцобъектов
Почти 30 гектаров земли Москва выделила инвесторам с начала 2024 года для строительства социальных объектов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
С помощью города построят 22 здания. Среди них – образовательные учреждения почти на 8,5 тысячи мест, медицинские и культурные объекты. Некоторые уже находятся на стадии строительства, другие пока проектируют.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.