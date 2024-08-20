Собянин: город выделил почти 30 гектаров земли под строительство соцобъектов

Почти 30 гектаров земли Москва выделила инвесторам с начала 2024 года для строительства социальных объектов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

С помощью города построят 22 здания. Среди них – образовательные учреждения почти на 8,5 тысячи мест, медицинские и культурные объекты. Некоторые уже находятся на стадии строительства, другие пока проектируют.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.