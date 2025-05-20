Собянин: фермеры из 40 регионов поставляют свежие продукты на ярмарки Москвы

Больше 40 регионов со всей страны поставляют свежие фермерские продукты на ярмарки Москвы. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

С начала года ярмарки выходного дня в столице посетили 2 миллиона покупателей. Наибольшим спросом пользуются овощи и фрукты. В основном их привозят из Тамбовской и Липецкой областей, Краснодарского края и Крыма, а с севера, например, из Мурманской области, поставляют рыбу и морепродукты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.