Собянин открыл на западе Москвы флагманский центр "Мои документы"

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

На западе Москвы открылся флагманский центр государственных услуг "Мои документы" в торговом центре "Кунцево Плаза". Специалисты готовы предоставить посетителям почти 300 различных госуслуг. В центре можно будет сделать все необходимое: от постановки на учет автомобиля до регистрации брака.

По предварительным оценкам, флагман готов принимать около трех тысяч человек в сутки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.