Собянин: завершено благоустройство столичного парка Декабрьского восстания

В Москве завершили благоустройство парка Декабрьского восстания, а также улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе до Третьего транспортного кольца. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

На улицах расширили тротуары, установили станции велопроката и новые фонари. Светлее стало и в парке. Кроме того, там появились новые тропинки, цветники, детские и спортивные площадки, две зоны для выгула собак.

Также в рамках благоустройства было восстановлено уникальное здание – кордегардия или, по-другому говоря, старинное помещение для караула Пресненской заставы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.