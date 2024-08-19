Собянин рассказал о строительстве моста через реку Битцу

Работы на южном направлении Московского скоростного диаметра приближаются к завершению. Там почти закончили строительство моста через реку Битца – он готов уже на 90%. Как рассказал Сергей Собянин, сооружение длиной более 100 метров станет ключевым элементом Московского скоростного диаметра и соединит Симферопольское шоссе с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

На участке МСД, от МКАД до новой автодороги, строят еще и четыре эстакады. На трех из них монолитные работы также завершаются.

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