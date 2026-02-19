Собянин: открыто новое здание отдела полиции по району Лосиноостровский

Сергей Собянин открыл новое здание отдела внутренних дел в Лосиноостровском районе. Строение на улице Летчика Бабушкина в 3,5 раза больше того, где сотрудники работали до переезда.

В здании созданы комфортные условия для несения службы, учебных занятий, тренировок и отдыха. В преддверии Дня защитника Отечества мэр поздравил полицейских с наступающим праздником.

