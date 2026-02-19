Собянин: объем операций по трансплантации за пять лет вырос более чем вдвое

Объем операций по трансплантации в Москве вырос более чем в 2 раза за 5 лет. Об этом в своем канале в мессенджере МАХ сообщил Сергей Собянин. В прошлом году провели почти 860 таких манипуляций.

Теперь москвичи получают жизненно важное лечение намного быстрее. Например, пересадку печени ждут примерно 5 месяцев, а почки не больше 1 года. В других странах процесс может занимать от 3 до 5 лет.

