Собянин: реконструкция стадиона "Торпедо" выходит на финишную прямую

Реконструкция стадиона "Торпедо" в Москве выходит на финишную прямую, рассказал Сергей Собянин. Мэр города отметил, что в настоящее время строительная готовность объекта составляет 70%, а фасадные работы завершены почти полностью.

После реконструкции вместимость центральной арены увеличится до 15 тысяч мест. На игровом поле уложат искусственный газон передового уровня, а стадион будет соответствовать высшей категории по классификации UEFA и первой – по классификации Российского футбольного союза (РФС).

