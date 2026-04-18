18 апреля, 11:30Мэр Москвы
Собянин рассказал о проекте планировки территории транспортного узла "ЗИЛ"
В столице утвердили проект планировки территории транспортного узла "ЗИЛ". Как рассказал Сергей Собянин в мессенждере МАХ, на площади более 15 гектаров построят несколько объектов.
В первую очередь, там появится одноименная станция Бирюлевской линии метро, где будет переход на МЦК. Кроме того, на территории возведут многофункциональный комплекс с торговыми площадями, кафе и ресторанам.
