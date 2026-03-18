Собянин: более 90 разработок представили за год резиденты "Технополиса "Москва"

Резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" за прошлый год представили более 90 уникальных разработок. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Основу интеллектуального портфеля составляют решения в области информационных технологий, микроэлектроники и высокотехнологичное оборудование. Лидером по количеству разработок стал производитель лазерного оборудования.

Резиденты ОЭЗ на 10 лет освобождаются от налогов на имущество, транспорт и землю. Налог на прибыль для них составляет всего 2%. За время работы "Технополиса "Москва" зарегистрировали более 800 результатов интеллектуальной деятельности в виде патентов, лицензий, свидетельств и товарных знаков.

