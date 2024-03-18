Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента РФ. Мэр столицы отметил, что в 2024 году участие в голосовании приняли более 5,4 миллиона москвичей, из которых 85,13% поддержали Владимира Путина.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.