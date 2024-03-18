Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 марта, 13:30

Новости

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента РФ

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента РФ

Новости часа: Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Новости часа: Собянин поздравил москвичей с годовщиной воссоединения Крыма с Россией

Сергей Собянин поздравил москвичей с 10-летием присоединения Крыма к России

Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Собянин: на двух станциях Троицкой линии метро идут финальные работы

Собянин: станция "Тютчевская" улучшит транспортное обслуживание 154 тыс человек

Сергей Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Московская Масленица"

Собянин: за неделю фестиваля "Московская Масленица" испекли 40 тыс блинов

Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента РФ. Мэр столицы отметил, что в 2024 году участие в голосовании приняли более 5,4 миллиона москвичей, из которых 85,13% поддержали Владимира Путина.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.

В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр Москвыполитикавыборы2024видеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика