Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 12:00

Новости

Новости часа: мэр Москвы рассказал о городской поддержке местных производителей

Новости часа: мэр Москвы рассказал о городской поддержке местных производителей

Собянин: более 5 тыс предпринимателей стали участниками "Сделано в Москве"

Сергей Собянин: в Москве сейчас реставрируют более 500 памятников архитектуры

Мэр Москвы рассказал о городской поддержке местных производителей

Собянин: летевший к Москве беспилотник уничтожен в Подольском городском округе

Новости часа: 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК – Собянин

Собянин рассказал о развитии образовательной инфраструктуры в ТиНАО

Собянин сообщил, что пассажиры совершили уже 1 млрд поездок по МЦК с 2016 года

Новости часа: 1 млрд поездок совершили пассажиры по МЦК – Собянин

Сергей Собянин: Сокольническую линию в этом году продлим до станции "Потапово"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более пяти тысяч московских предпринимателей стали участниками проекта "Сделано в Москве". Об этом рассказал Сергей Собянин.

Работу 45 маршрутов наземного транспорта Москвы продлили до 03:00 в ночь на Крещение. Об этом сообщает Дептранс столицы.

В четверг, 18 января, ЦОДД призвал московских автомобилистов пересесть на общественный транспорт. Синоптики прогнозируют снегопад.

Читайте также
мэр МосквыэкономикабизнестранспортпогодавидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика