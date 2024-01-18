18 января, 12:00Новости
Новости часа: мэр Москвы рассказал о городской поддержке местных производителей
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более пяти тысяч московских предпринимателей стали участниками проекта "Сделано в Москве". Об этом рассказал Сергей Собянин.
Работу 45 маршрутов наземного транспорта Москвы продлили до 03:00 в ночь на Крещение. Об этом сообщает Дептранс столицы.
В четверг, 18 января, ЦОДД призвал московских автомобилистов пересесть на общественный транспорт. Синоптики прогнозируют снегопад.