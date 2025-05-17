Сергей Собянин рассказал, как городские службы заботятся о Москве и ее жителях

Специалисты городских служб круглосуточно заботятся о Москве и ее жителях, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Работники следят за тем, чтобы в домах всегда были свет, вода и другие коммунальные ресурсы. А улицы благодаря ним всегда остаются чистыми и ухоженными.

Специалисты "Мосгаза" контролируют состояние газопроводов. Для этого они используют рентген и ультразвуковую установку, так можно следить за качеством сварочных соединений. А за чистотой электрических трансформаторов следят московские энергетики.

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