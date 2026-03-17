Собянин и Парфенчиков подписали соглашение о сотрудничестве Москвы и Карелии

Москва и Карелия договорились о сотрудничестве еще на 5 лет. Соглашение подписали Сергей Собянин и глава республики Артур Парфенчиков. Документ стал продолжением предыдущего соглашения от 2014 года. При этом он предусматривает углубление интеграции и укрепление связей в самых разных сферах.

За 5 лет экономические и социальные связи между регионами серьезно окрепли. Более 800 предприятий Карелии заключили договоры на выполнение государственных контрактов в Москве. Карельская продукция регулярно присутствует на московских ярмарках и в магазинах. Стороны также обмениваются туристами.

