Собянин рассказал о результатах работы сервиса "Городские запросы"

Более 900 технологичных решений удалось найти с помощью "Городских запросов" в 2022 году. О результатах работы сервиса Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Это электронная площадка, на которой заказчикам и исполнителям стало проще находить друг друга. Московские ведомства оставляют заявки на поиск отечественных инновационных продуктов, а компании откликаются и предлагают свои разработки. По словам мэра, это еще один шаг в сторону импортозамещения и отказа от дорогостоящих зарубежных аналогов.

Все отобранные проекты проходят экспертизу. В области медицины, например, было предложено больше 200 решений. В данный момент специалисты тестируют набор реагентов для быстрого выявления вирусов и портативный прибор для КТГ.

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