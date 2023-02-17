Собянин поздравил сотрудников МФЦ с 5-летием проекта "Искренний сервис"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин поздравил сотрудников столичных центров госуслуг с пятилетием проекта "Искренний сервис", поблагодарив их за профессионализм. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.

"Искреннему сервису" в центрах госуслуг пять лет. Проект начинался в столичных центрах "Мои документы". "Искренний сервис" – это не просто оформление госуслуги, но прежде всего внимательное отношение к посетителю", – написал Собянин.

Он отметил, что проект получил успех в центрах госуслуг, после чего его стандарты начали распространять и на другие городские службы. В настоящее время в столичных поликлиниках работают почти 1,5 тысячи администраторов, которые помогают пациентам и создают дружелюбную атмосферу. Кроме того, сотрудники офисов МФЦ работают и в первом флагманском центре на базе ГКБ имени Вересаева.

"Спасибо каждому сотруднику центров госуслуг за профессионализм и доброе отношение к своей работе!" – добавил мэр.

Ранее восемь лет исполнилось первому в России учебному центру "Мои документы". Он начал работать в 2015 году на базе центра госуслуг района Строгино. В декабре 2018 года его филиал расположился во Дворце госуслуг на ВДНХ.

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