Собянин: технокомпании предложили более 200 инноваций для здравоохранения Москвы

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за 2022 год технологические компании предложили более 200 инновационных решений для столичной системы здравоохранения. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Градоначальник уточнил, что среди тестируемых разработок – набор реагентов для быстрого выявления вирусов и портативный прибор для кардиотокографии (КТГ).

Новые технологические решения представляют в сервисе "Городские запросы", уточнил Собянин. Всего за 2022 год эта платформа помогла найти больше 900 технологических решений по разным направлениям.

Принцип работы сервиса подразумевает, что московские ведомства оставляют заявки на поиск отечественных инновационных продуктов и решений, на которые откликаются технологические компании.

За счет такой системы Москва получает более дешевые аналоги продуктов и сервисов. Сейчас проекты представлены в 16 направлениях, в том числе в индустрии питания, транспорте, торговле и предоставлении услуг.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина ранее рассказала о грантах на покупку оборудования, которые власти Москвы выделили высокотехнологичным компаниям в 2022 году. Суммарно такую поддержку получили 447 предприятий.

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