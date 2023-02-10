Cтоличная компания увеличила производство инновационных источников питания в 10 раз

Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что московской инжиниринговой компании "Тайтэн Пауэр Солюшн" удалось увеличить производство инновационных источников бесперебойного питания (ИБП) в 10 раз в 2022 году.

"Источники бесперебойного питания на суперконденсаторах мгновенно реагируют на сбои в электросети и отдают на порядок более высокие токи, чем обычные аккумуляторы", – отметил он.

Они используются в следующих отраслях:

промышленности;

энергетике;

системах безопасности умного города;

нефтегазовой сфере;

телекоммуникации.

На этот год компания запланировала поставить свыше 300 единиц продукции для промышленных организаций.

Компания нарастила объемы производства на фоне ухода с российского рынка зарубежных производителей. Кроме того, отечественные предприятия были готовы использовать новые технологии, чтобы обеспечить стабильную подачу энергии. Одной из таких компаний стал "Росатом".

Суперконденсаторные накопители позволяют оперативно реагировать на проблемы с электропитанием, объяснил руководитель инжиниринговой компании Владимир Ворожейкин. Для них не нужно выделять большое пространство, им не требуется дополнительное обслуживание, добавил он. Кроме того, такие системы могут работать в условиях экстремальных температур в диапазоне от -45 до 65 градусов. Их применение исключает расходы на:

оборот аккумуляторов;

хранение;

замену;

утилизацию.

"Один из наших заказчиков после проведения реальных испытаний заказал у нас более 70 систем и полностью отказался от традиционных аккумуляторов", – отметил Ворожейкин.

Ранее стало известно, что в Москве за три года существования программы пилотного тестирования инноваций количество ее площадок превысило 200, что является наибольшим показателем в мире среди аналогичных проектов.

Предприниматели получают возможность проверить свои разработки в реальных условиях на базе городских и коммерческих предприятий. Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, всего в рамках проекта было начато свыше 300 испытаний, более чем две трети из которых уже завершены.

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