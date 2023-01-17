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17 января, 19:45

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Собянин заявил о создании музея искусств в Даниловском районе в 2023 году

Собянин заявил о создании музея искусств в Даниловском районе в 2023 году

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В Москве построят музей искусств. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. Планируется, что музей возведут до конца года в Даниловском районе, там будут работать около 200 человек.

Музей сможет принимать более 1,5 тысячи посетителей одновременно, его общая площадь превысит 12 тысяч квадратных метров. На первом этаже обустроят демонстрационный зал с билетными кассами, конференц-зал и ресторан. Остальные этажи отдадут под постоянные или временные выставки современного искусства.

Мэр уточнил, что строительство будет идти по программе стимулирования создания мест приложения труда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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