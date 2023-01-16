Путин и Эрдоган по телефону обсудили поставки зерна и новый газовый хаб

Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. О подробностях беседы сообщили в Кремле.

Президенты обменялись мнениями по вопросу обмена пленными с Украиной. Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили реализацию зерновой сделки, а также взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского газа и создание газового хаба. Лидеры коснулись и вопросов о нормализации отношений Турции и Сирии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



