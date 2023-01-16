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16 января, 17:15

Экономика

Власти столицы выделили более 800 млн руб на развитие импортозамещающих производств

Власти столицы выделили более 800 млн руб на развитие импортозамещающих производств

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В Москве выделили больше 800 миллионов рублей на развитие импортозамещающих производств. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра города, Московский инновационный кластер начал программу предоставления грантов на создание и расширение отечественных производств в апреле 2022 года. Сообщается, что 15 заявок одобрено для компаний из таких сфер, как медицина, фармацевтика, IT-индустрия, электротехника, машиностроение, целлюлозно-бумажная промышленность, производство стройматериалов.

Гранты помогут технологическим компаниям ускорить развитие и локализацию производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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