Власти столицы выделили более 800 млн руб на развитие импортозамещающих производств

В Москве выделили больше 800 миллионов рублей на развитие импортозамещающих производств. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра города, Московский инновационный кластер начал программу предоставления грантов на создание и расширение отечественных производств в апреле 2022 года. Сообщается, что 15 заявок одобрено для компаний из таких сфер, как медицина, фармацевтика, IT-индустрия, электротехника, машиностроение, целлюлозно-бумажная промышленность, производство стройматериалов.

Гранты помогут технологическим компаниям ускорить развитие и локализацию производства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.