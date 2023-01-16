Очевидцы рассказали об обстреле жилого квартала Донецка

ВСУ обстреляли Донецк 16 января. Удар пришелся по Калининскому району города. Как сообщили в региональном МЧС, под обломками торгового центра, в который попал снаряд, могут находиться люди. Донецкие спасатели продолжают разбор завалов после обстрела. По официальным данным, два человека погибли, еще четверо пострадали.

Известно, что осколки снарядов разлетелись на несколько кварталов. Как прокомментировали в военной комендатуре, характер разрушений говорит о применении HIMARS. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.