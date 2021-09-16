Собянин провел технический пуск юго-западного участка БКЛ метро

16:15
Сергей Собянин провел технический пуск юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции "Давыдково" до "Проспекта Вернадского". По его словам, участок для пассажиров откроют в течение 1–1,5 месяцев.
"Сегодня мы запускаем технически юго-западный участок в составе трех станций: "Проспект Вернадского", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", которые дают возможность пересадки на Сокольническую линию, четвертый диаметр и Калининско-Солнцевскую ветку метро", – сказал мэр.
Он напомнил, что ранее был проведен технический пуск участка БКЛ от станции "Мневники" до "Давыдково", в связи с чем отметил, что нынешний пуск – последняя стадия перед началом пассажирских перевозок. Собянин подчеркнул, что подобный пуск запланирован еще на южном участке, после чего можно будет говорит об открытии для движения 10 станций БКЛ в составе сразу нескольких участков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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