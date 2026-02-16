Собянин: сеть спортивно-патриотических лагерей в этом году будет расширена

В 2026 году в Москве станет больше спортивно-патриотических лагерей для школьников. Об этом в своем канале в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, три спортивно-патриотических палаточных лагеря открыли еще летом 2025 года. Они оказались очень востребованными у детей и родителей. Поэтому уже этим летом появится еще 7 лагерей. Каждый из них назвали в честь выдающегося маршала или полководца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.