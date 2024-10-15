Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 16:45

Новости

Новости часа: станция метро "Корниловская" находится в высокой степени готовности

Новости часа: станция метро "Корниловская" находится в высокой степени готовности

Новости часа: расходы бюджета Москвы на развитие здравоохранения увеличат на 8%

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро

Собянин поздравил работников московской скорой помощи со 105-летием службы

Собянин: проект бюджета на 2025 год включает развитие цифровых технологий

Собянин: на развитие образования в 2025 году в бюджете заложили 649,6 млрд рублей

Собянин: расходы бюджета на развитие здравоохранения будут увеличены на 8%

Собянин поздравил работников московской скорой помощи со 105-летием службы

Собянин: пять детских поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция метро "Корниловская" находится в высокой степени готовности. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более миллиона поездок на электросудах совершили пассажиры с начала года, проинформировал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Четырехметровый чемоданчик врача установят в Москве к юбилею скорой помощи, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Читайте также
мэр МосквытранспортгородмедицинавидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика