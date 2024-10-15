Новости часа: станция метро "Корниловская" находится в высокой степени готовности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Станция метро "Корниловская" находится в высокой степени готовности. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более миллиона поездок на электросудах совершили пассажиры с начала года, проинформировал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Четырехметровый чемоданчик врача установят в Москве к юбилею скорой помощи, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.