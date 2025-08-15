Мэр Москвы сообщил об открытии дороги от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX об открытии движения на новом участке магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. По словам мэра Москвы, дорога от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны улучшила транспортную доступность для примерно 480 тысяч жителей Коммунарки, Южного и Северного Бутова.

Наряду с этим строят финальный участок – от Поляны до Варшавского шоссе. Там предстоит возвести и обновить 14 километров дорог, в том числе несколько сооружений и переходов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

