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Собянин: объем промпроизводства в Москве за полгода вырос почти на 9%

Собянин: объем промпроизводства в Москве за полгода вырос почти на 9%

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В Москве вырос объем промышленного производства. За полгода показатели увеличились почти на 9%. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Он отметил высокие темпы обрабатывающей промышленности и отличную динамику фармацевтических, продовольственных и текстильных производителей. Например, выпуск лекарств и медицинских материалов увеличился почти на 40% по сравнению с тем же периодом 2022 года. На треть выросло производство одежды, на 26,5% увеличилось производство продовольствия.

После ухода западных компаний часть ниш на отечественном рынке освободилась. Благодаря системной поддержке города, столичные предприятия могут активно развиваться. На данный момент в Москве более четырех тысяч промышленных площадок, где работают свыше 720 тысяч человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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