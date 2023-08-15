Собянин: в рамках комплексного развития территорий построят 19 школ и 23 детсада

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В настоящее время инвесторы и городские операторы реализуют в Москве 41 проект комплексного развития территорий, 23 из них – с садиками и школами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По словам градоначальника, больше всего объектов образования планируется возвести на севере, северо-востоке и юго-западе Москвы.

К примеру, в Войковском районе, на территории бывшей промзоны Братцево, будет построена школа на 750 человек и детский сад на 325 воспитанников. А на месте бывшей промзоны Кунцево появятся два детских сада на 100 и 350 мест.

"В целом в начатых проектах КРТ запланированы 23 детских сада и 19 школ. Вся социальная инфраструктура в новых микрорайонах будет в шаговой доступности от дома", – отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что по итогам аукциона был выбран инвестор для реорганизации неэффективно используемой территории, площадь которой составляет 3,47 гектара, в поселении Сосенском в ТиНАО. Редевелопмент проведет компания ООО строительная фирма "СМУ-10".

До этого Сергей Собянин заявил об открытии 10 новых центров "Московского долголетия". Об этом он сообщил в ходе встречи с Ассоциацией клубов долголетия на Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе.

Собянин рассказал о строящихся в СЗАО новых социальных объектах