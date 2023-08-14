Собянин: еще в десяти районах столицы открылись центры "Московского долголетия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин заявил об открытии 10 новых центров "Московского долголетия". Об этом он сообщил в ходе встречи с Ассоциацией клубов долголетия на Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе.

"Проект "Московского долголетия" не просто живет – он развивается. И сегодня еще одно событие: одновременно в Москве вводится 10 клубов "Московского долголетия". И их уже около 100 в Москве. А до конца года будет больше 120", – сказал он.

В частности, градоначальник выразил благодарность участникам проекта за их труд и вклад в будущее и настоящее России.

"Спасибо за ваших дочерей и сыновей, которых вы вырастили", – отметил мэр.

По словам Собянина, в Москве продолжают возводить новые больницы, поликлиники, школы, детские сады и дорожно-транспортные объекты. Кроме того, в городе строят заводы, фабрики, открывают новые проекты, парки, технопарки и инновационные производства.

По информации пресс-службы мэра и правительства столицы, новые центры "Московского долголетия" заработали в таких районах, как Перово, Останкинский, Восточное Измайлово, Ярославский, Царицыно, Бабушкинский, Академический, Щербинка, Крылатское и Сокол.

Ранее Собянин сообщил, что проект "Школа здоровья" реализуется на базе площадок центров московского долголетия. Он отметил, что в рамках проекта старшему поколению объясняют, как важно следить за своим здоровьем. На встречах поднимаются темы профилактики различных заболеваний, риск которых увеличивается с возрастом. Слушателей предупреждают об опасности болезней сердца и сосудов.

Собянин рассказал об открытии 15 центров "Московского долголетия" в столице