В Москве определили инвестора для реализации программы КРТ в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

По итогам аукциона был выбран инвестор для реорганизации неэффективно используемой территории, площадь которой составляет 3,47 гектара, в поселении Сосенском в ТиНАО. Редевелопмент проведет компания ООО строительная фирма "СМУ-10", сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"Три компании боролись за право комплексного развития территории, расположенной между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига в поселении Сосенском. Инвестиции в развитие территории составят два миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 99 миллионов рублей", – сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В ходе аукциона стоимость права составила около 25,7 миллиона рублей.

По словам руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана, на этом месте появится 19,5 тысячи квадратных метров общественно-деловой и производственной недвижимости.

Глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что для допуска к аукциону кандидатам необходимо было подтвердить опыт капитального строительства. Начальная стоимость составила 7,5 миллиона рублей.

Как сообщалось ранее, по программе КРТ в Москве также построят 14 спортивных комплексов. Общая площадь будущих объектов составит 91,5 тысячи квадратных метров. Их построят на территориях, расположенных на юге, севере, западе, юго-западе и юго-востоке города.

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