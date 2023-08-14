Собянин: в шести районах Москвы открылись обновленные по новому стандарту поликлиники

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Поликлиники по новому стандарту продолжают обновлять в Москве. Еще шесть зданий были открыты после капитального ремонта в разных районах столицы, о чем Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Так, филиал консультативно-диагностического центра № 6 заработал в Бескудниковском районе, филиал городской поликлиники № 52 – в Бирюлеве Восточном. В районе Косино-Ухтомском готов к приему посетителей филиал городской поликлиники № 66, в Мещанском районе – филиал детской городской поликлиники № 32.

По информации мэра, головное здание детской городской поликлиники № 7 подготовили в Вешняках, а в Теплом Стане отремонтировали детско-взрослую поликлинику на улице Академика Бакулева. Теперь в этих современных медучреждениях продуманное расположение кабинетов и комфортные условия как для посетителей, так и для медицинских специалистов, уточнил он.

Градоначальник рассказал, что в поликлиниках заменили медицинское оборудование, а именно установили аппараты для УЗИ, рентгена, функциональной диагностики, новые цифровые маммографы и другую современную технику. Также специалисты обновили все лифты и инженерные системы.

Помимо этого, в помещениях организовали безбарьерное передвижение, сделали стильный дизайн. Территорию благоустроили, высадили гипоаллергенные кустарники и деревья. Всего медицинскую помощь в этих поликлиниках получают почти 175 тысяч детей и взрослых, подвел итог Собянин.

Ранее сообщалось, что новая детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену откроется в столичном районе Бабушкинский. Наиболее часто посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты – на верхних этажах здания.

До этого мэр заявил о решении московских властей реконструировать еще 140 городских поликлиник. По его словам, больницы получат новое оборудование, также будет выстроена новая логистика.

Более 100 филиалов поликлиник заработали по новому стандарту в Москве