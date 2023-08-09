Новая детско-взрослая поликлиника откроется в Бабушкинском районе

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Новая детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену откроется в столичном районе Бабушкинский, сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, здание расположено на Ленской улице, владении 21. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в третьем квартале этого года. Сейчас уже ведется монтаж медицинского оборудования и мебели.

В поликлинике появятся зоны комфортного ожидания, понятная система навигации и современное медицинское оборудование. Здание разделят на детский и взрослый блоки. Потоки пациентов пересекаться не будут.

Наиболее часто посещаемые кабинеты разместятся на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты – на верхних этажах здания. Рассадка врачей по кабинетам организуется таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема комфортным.

Для детей на всех этажах, где будут вести прием врачи, оборудуют зоны комфортного ожидания с игровыми. В медучреждении разместятся педиатрическое отделение, отделение для детей грудного возраста, дневной стационар, отделение функциональной и лучевой диагностики, отделение неотложной медицинской помощи детскому населению.

Объект оборудуют уютными комнатами отдыха персонала, а кабинеты специалистов оснастят эргономичной мебелью для комфортной работы.

Ранее заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что еще 100 реконструируемых поликлиник введут в эксплуатацию в Москве в ближайший месяц. По ее словам, сейчас в городе строится или ремонтируется порядка двух миллионов медицинских мощностей. В ближайшие два года, уверена Ракова, в Москве будет создана абсолютно иная амбулаторная среда.

До этого Сергей Собянин расширил программу реконструкции столичных поликлиник. Она охватит еще 140 медучреждений. Таким образом, по итогам реализации программы в городе в порядок будет приведена 341 поликлиника.



Собянин рассказал о реконструкции в Москве 140 поликлиник