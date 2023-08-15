Собянин: объем промпроизводства в Москве за полгода вырос почти на 9%

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Объем промышленного производства в столице увеличился почти на 9% за шесть месяцев, обрабатывающей промышленности – на 9,8%. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По его информации, отличную динамику также показали компании, которые выпускают лекарственные средства, текстильные изделия и продовольственные товары. Так, с начала текущего года выпуск лекарств и медицинских материалов вырос на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Одежды, продолжил мэр, выпускают на 31,3% больше, продовольствия – на 26,6%. Особенно увеличилось изготовление мясной продукции, морепродуктов и рыбы.

Градоначальник добавил, что после ухода иностранных компаний на российском рынке освободилась часть ниш. При помощи этого и системной поддержки города предприятия столицы активно развиваются. Они расширяют ассортимент предлагаемой продукции и наращивают мощности производства. На данный момент в городе существует более 4 тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек.



Ранее сообщалось, что столичный завод "Армикон" за семь месяцев 2023 года увеличил выпуск арматурных изделий и металлоконструкций на 23%. За это время на предприятии выпустили свыше 22 тысяч тонн продукции.

До этого серийное производство электрических конденсаторов запустили в индустриальном парке "Руднево". Сейчас предприятие выпускает силовые конденсаторы и установки компенсации реактивной мощности. В планах – начать производство конденсаторов для электромобилей.

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