Столичный производитель арматуры увеличил выпуск продукции на 23%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный завод "Армикон" за семь месяцев текущего года увеличил выпуск арматурных изделий и металлоконструкций на 23%. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислава Овчинского.

"За это время на предприятии было выпущено свыше 22 тысяч тонн продукции, необходимой для различных отраслей строительства и промышленности. Сегодня производственные мощности завода позволяют изготавливать более 4 тысяч тонн изделий в месяц и около 48 тысяч тонн – в год", – рассказал Овчинский.

Отмечается, что рост производственных показателей обусловлен несколькими факторами, в частности увеличением производственной площадки на 3 тысячи квадратных метров (до 13 тысяч "квадратов"), обновлением оборудования и использованием специализированного ПО для 3D-моделирования.

Увеличение производственных площадей позволило заводу расширить ассортимент продукции, наладив обработку листового, фасонного и круглого проката. А обновление оборудования между тем позволило ускорить и автоматизировать процесс от получения чертежей до изготовления конечной продукции.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что резидент индустриального парка "Руднево" запустил производство электрических конденсаторов. Сейчас доля предприятия на российском рынке составляет 55%, однако к концу года она увеличится до 70%.

