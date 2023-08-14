Разработки финалистов конкурса "Еда будущего" протестируют в Москве

Фото: Пресс-служба ДПиИР

Финалисты первого в РФ технологического конкурса "Еда будущего" смогут протестировать в Москве свои разработки, среди которых сервисы питания, умная кухонная техника и другое. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя градоначальника Наталью Сергунину.

Отмечается, что суммарно на участие в конкурсе было подано 345 заявок, из которых отобрали 30. Затем участники в течение месяца демонстрировали свои проекты. В итоге в финал вышли 14 стартапов.

"Большинство из них (из финалистов. – Прим. ред.) уже заключают договоры о пилотировании своих разработок на площадках крупных компаний – стратегических партнеров состязания. Среди проектов – сервис персонализированного питания, роботы-помощники и умная микроволновая печь", – рассказала вице-мэр.

В числе финалистов оказалась компания АГРОbit, которая создала робота для ухода за курами: он может следить за процессом кормления птиц и качеством их отдыха, анализировать микроклимат и многое другое. Компания "ГеосАэро" между тем создала беспилотник для оценки сельскохозяйственных показателей земли, который в ближайшее время протестирует один из крупнейших в РФ производителей минеральных удобрений.

Среди других примечательных разработок оказался сервис персонализированного питания "Едим дома", который на основе физических данных человека способен составить для него меню на неделю. Еще один участник занимается созданием растительных аналогов мяса и молочной продукции, а другой финалист представил микроволновую печь, которая может самостоятельно подбирать программу приготовления блюда.

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