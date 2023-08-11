В премии на лучший промдизайн в РФ поучаствуют 16 компаний из ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заявки на конкурс "Лучший промышленный дизайн России" подали 16 предприятий из особой экономической зоны "Технополис "Москва". Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, конкурс проводится в целях популяризации промышленного дизайна.

"На соискание премии заявки подало 16 предприятий из ОЭЗ "Технополис "Москва". Они представили свою продукцию для участия сразу в четырех категориях, таких как "Электронное устройство", "Хай-тек", "Городской дизайн", "Обувь", – уточнил он.

По его словам, некоторые компании решили презентовать не один проект. Например, "Электроинвест" представила в категории "Электронное устройство" сразу три своих продукта: аппарат для вибротерапии "ЭлИн-Мед", а также источники вторичного электропитания СПН и СПНИ.

В свою очередь, компания "Арттех" продемонстрирует свой гоночный автомобиль ArtTechEvolution, который собирался с использованием новейших технологий моделирования.

Руководитель "Профотек" Олег Рудаков рассказал, что в рамках конкурса его компания представит оптический электронный измеритель трансформатора тока, при создании которого делался упор на безопасность и надежность.

В рамках конкурса будут определять победителей по трем номинациям: "Приз зрительских симпатий", "Дизайн-продукт" и "Дизайн-прототип". Глава особой экономической зоны Геннадий Дегтев объяснил, что во второй номинации нужно будет презентовать уже готовый продукт, а в последней – достаточно образца.

Премия учреждена правительством столицы. Конкурс проходит при поддержке Минпромторга РФ и Минкульта РФ. Принять в нем участие могут авторы разработок и коллективы, а также юридические лица, зарегистрированные в России.

Ранее научно-производственная компания VDK, которая находится в "Технополисе "Москва", запустила в массовое производство первые в РФ высокоточные цифровые насосы-дозаторы. Инновация может быть задействована в пищевой, косметической, фармацевтической, химической и других отраслях промышленности.

Предполагается, что устройства смогут заменить аналогичные изделия ушедших с российского рынка немецких брендов.



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