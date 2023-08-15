Собянин: в рамках комплексного развития территорий построят 19 школ и 23 детсада

Более 40 новых школ и детских садов появится в Москве в ближайшее время. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.



По словам мэра, больше всего новых учебных учреждений появится на севере, северо-востоке и юго-западе города. Например, в Войковском районе, на территории бывшей промзоны Братцево, строят школу на 750 учеников и детсад на 325 воспитанников. А на месте бывшей промзоны Кунцево – два детских сада на 100 и 350 мест.

Вся социальная инфраструктура в новых микрорайонах будет в шаговой доступности от дома. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.