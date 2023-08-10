Более 60% работ по благоустройству выполнено у станции "Крекшино" в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Возле станции "Крекшино" в ТиНАО выполнили более 60% работ по благоустройству, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"Основная задача – улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, адаптация пространства возле нее под запросы пассажиров и местных жителей. В границы работ вошли 1-я Железнодорожная улица, участок Запрудной улицы, пешеходная связь между ними и участок улицы 2-й Железнодорожной", – рассказал Бирюков.

В рамках программы благоустройства уже разместили строительный городок, выставили ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры и организовали безопасные проходы. Также было разбито почти 9 тысяч квадратных метров газона.

Кроме того, в настоящий момент в зоне благоустройства планируется убрать под землю воздушные провода, обновить асфальтовое покрытие, обустроить два разворотных круга для автобусов, организовать стоянки для автомобилей, а также оборудовать остановочные павильоны с зарядными слотами, установить почти 120 фонарей и более 50 уличных торшеров и оснастить наземные переходы почти 40 опорами контрастного освещения.

Вместе с тем работы затронут пространство возле входа на станцию со стороны 2-й Железнодорожной улицы и участок между улицами 1-я Железнодорожной и Запрудной. Там намерены укрепить подпорные стенки зеленых склонов, обновить три лестницы и мостик над оврагом и установить лавочки.

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