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"Мой район. Навигатор": благоустройство Воробьевской набережной закончат к осени

"Мой район. Навигатор": благоустройство Воробьевской набережной закончат к осени

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В столице заканчивается благоустройство Воробьевской набережной. К осени одна из популярных прогулочных зон москвичей преобразится и похорошеет. Там появятся удобные дорожки, которые особенно оценят любители бега. Длина пеших маршрутов на склонах Воробьевых гор увеличится почти на 3 километра. Для велосипедистов оборудуют специальную трассу.

На набережной также разместят скамейки, а на причале появится смотровая площадка с видом на Москву-реку. Без преувеличения культовое место станет еще привлекательнее.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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