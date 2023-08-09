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"Мой район. Навигатор": благоустройство Воробьевской набережной закончат к осени
В столице заканчивается благоустройство Воробьевской набережной. К осени одна из популярных прогулочных зон москвичей преобразится и похорошеет. Там появятся удобные дорожки, которые особенно оценят любители бега. Длина пеших маршрутов на склонах Воробьевых гор увеличится почти на 3 километра. Для велосипедистов оборудуют специальную трассу.
На набережной также разместят скамейки, а на причале появится смотровая площадка с видом на Москву-реку. Без преувеличения культовое место станет еще привлекательнее.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".